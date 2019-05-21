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الحلقة الأخيرة من لعبة العروش فشلت في إعطاء الممثلين ما يستحقون

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:10 ص
الحلقة الأخيرة من لعبة العروش فشلت في إعطاء الممثلين ما يستحقون
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وكالات
 
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تم بث الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة العروش " Game of Thrones "أحد أنجح المسلسلات في تاريخ التلفزيون.


ولكن الخاتمة لقيت ردود فعل متباينة من عشاق المسلسل ونقاده على حد سواء. إذ وقّع أكثر من مليون مشاهد على عريضة لإعادة إنتاج الحلقة الأخيرة بسيناريو أفضل.


وإذا كانت ردود فعل الجمهور الأولية على النهاية ليست مشجعة كثيراً، فإن موقف النقاد لا يختلف كثيراً عن ذلك.


وكتبت لوسي مانغان في صحيفة "ذا غارديان" البريطانية: "لا شك أن هذه الحلقة كانت متسرعة وأهدرت الفرص والنوايا الحسنة، وفشلت في إعطاء الممثلين والشخصيات ما يستحقون".


وأضافت: "لكن النهاية لم تكن بالمستوى المطلوب، عندما تلعب لعبة العروش، فإنك اما تنتصر أو تموت، أعتقد أنه كان ناجحاً بشكل عام".

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