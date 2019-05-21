شبهات تلاحق باخرة تركيا بليبيا.. نقل دواعش
كشف أحد ضباط العمليات بالبحرية الليبية
التابعة للجيش الوطني، العقيد أبوبكر البدري، أن الباخرة التركية أمازون، التي رست
قبل أيام بميناء العاصمة طرابلس، كانت تحمل أعداداً كبيرة من الإرهابيين، بما فيهم
عناصر من تنظيم "داعش".
وذكر البدري، بحسب وسائل إعلام محلية ليبية،
أن شحنة المدرعات التي أعلن عن وصولها إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق،
كانت للتغطية فقط عن الشحنة الحقيقية، التي قال إنها تتمثل في عدد كبير من عناصر التنظيمات
الإرهابية الذي نقلتهم تركيا من سوريا والعراق إلى ليبيا، إضافة إلى كميات من الأسلحة
الأخرى والذخائر، التي قدمتها تركيا كدعم لجماعة الإخوان المسلمين والمجموعات المسلحة
في طرابلس.
يشار إلى أن الجيش الليبي يخوض قتالاً منذ
الرابع من نيساتن/إبريل ضد قوات حكومة الوفاق في محيط طرابلس لتطهيرها من الميليشيات
والتنظيمات الإرهابية.
ووفقاً لأحدث أرقام الأمم المتحدة، فإن
الاشتباكات أدت إلى فرار نحو 75 ألف شخص من ديارهم ومقتل 126 مدنياً.
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