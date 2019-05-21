اتحاد جدة يواجه الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

يستضيف فريق نادي إتحاد جدة السعودي اليوم الاثنين نظيره الوحدة الإماراتي لحساب مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في المباراة التي ستقام على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " .

وكان الفريقان قد تقابلا في الجولة الثانية على ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة ونجح أصحاب الأرض في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف يوم الحادي عشر من شهر مارس الماضي.

وقبل المباراة ضمن الفريقان التأهل للدور المقبل بعد أن احتل الوحدة الصدارة برصيد 12 نقطة وحل الاتحاد ثانياً برصيد 10 نقاط وتلعب مباراة اليوم من أجل خطف مقعد الصدارة.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وستنقل مباراة إتحاد جدة والوحدة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكبير حسن العيدروس.



