جدول مباريات اليوم

يشهد اليوم الثلاثاء 21 مايو بعض المباريات في الدوريات العربية والأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات التي لم تنتهي حتى الآن.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.



