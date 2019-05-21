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مقتل 9 أقارب في قرية جبلية في نيبال وإصابة فتاة على أيدي مجهولين

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:55 ص
مقتل 9 أقارب في قرية جبلية في نيبال وإصابة فتاة على أيدي مجهولين
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مـحــمد حســــــــــين
 
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ذكر مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء، أن تسعة أشخاص من عائلتين لقوا مصرعهم على أيدي مهاجمين ملثمين فى منازلهم ليلاً فى قرية جبلية نائية فى نيبال.

وقال مدير الحكومة، موراري واستي، إن الجثث عثر عليها صباح اليوم الثلاثاء، وأن فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا نجت لكنها أُصيبت.

وأضاف: "كانت العائلتان مرتبطتان لكنهما يعيشان في منازل منفصلة كانت قريبة من بعضها البعض".

وأكد "واستي"، أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وتحقق، بينما كان المسؤولون الحكوميون يحاولون الوصول إلى المنطقة.

تقع قرية ميكلاجونج على بعد 400 كيلومتر (250 ميل) شرق العاصمة النيبالية كاتماندو.

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