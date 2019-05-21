مقتل 9 أقارب في قرية جبلية في نيبال وإصابة فتاة على أيدي مجهولين

ذكر مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء، أن تسعة أشخاص من عائلتين لقوا مصرعهم على أيدي مهاجمين ملثمين فى منازلهم ليلاً فى قرية جبلية نائية فى نيبال.

ذكر مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء، أن تسعة أشخاص من عائلتين لقوا مصرعهم على أيدي مهاجمين ملثمين فى منازلهم ليلاً فى قرية جبلية نائية فى نيبال.