تعرف على حكام مباريات اليوم

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين حكم صربي لمباراة بتروجيت وسموحة، وأخر سلوفيني لمواجهة وادي دجلة وحرس الحدود.





ويستضيف نادي سموحة منافسه بتروجيت، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الأسبوع 33 للدوري المصري.





ويواجه وادي دجلة نظيره حرس الحدود، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع 33 لمسابقة الدوري العام.