انطلاق التصويت في ملاوي لانتخاب رئيس جديد

قبل الفجر، اصطف مئات الناخبين، اليوم الثلاثاء، في مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يسعى فيها الرئيس امنتهية ولايته، بيتر موثاريكا، البالغ من العمر 78 عامًا إلى إعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية.