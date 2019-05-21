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انطلاق التصويت في ملاوي لانتخاب رئيس جديد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:46 ص
انطلاق التصويت في ملاوي لانتخاب رئيس جديد
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مـحــمد حســــــــــين
 
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انطلق التصويت في ملاوي لانتخاب رئيس جديد و 193 عضوًا في البرلمان.

قبل الفجر، اصطف مئات الناخبين، اليوم الثلاثاء، في مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يسعى فيها الرئيس امنتهية ولايته، بيتر موثاريكا، البالغ من العمر 78 عامًا إلى إعادة انتخابه لفترة ولاية ثانية.

يخوض "موثاريكا" منافسة قوية ضد نائب رئيسه، ساولوس تشيليما، البالغ من العمر 46 عامًا، وزعيم حزب مؤتمر ملاوي المعارض الرئيسي، لازاروس تشاكويرا، 64 عامًا.

سيوفر الجيش والشرطة في ملاوي الأمن في مراكز الاقتراع لستة ملايين ناخب مسجل.
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