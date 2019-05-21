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خالد الهيل: يجب علينا استعادة حقنا المسلوب من قبل تنظيم الحمدين

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:53 ص
خالد الهيل: يجب علينا استعادة حقنا المسلوب من قبل تنظيم الحمدين
خالد الهيل
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وكالات
 
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قال المعارض القطري، خالد الهيل، إنه "يجب علينا جميعا كأبناء الشعب القطري أن نتكاتف و نتحد من أجل مصلحة وطننا وأن ننسي أي خلافات حالية".

 

 وشدد الهيل على ضرورة "السعي وراء هدف واحد وهو استعادة حقنا الذي سلب عن طريق نظام الحمدين الذي جعل سمعة وطننا قطر سيئة دوليا كبلد داعم للإرهاب".

 

ولفت إلى أن "من القضايا الاساسية التي أسسنا من أجلها  #مجلس_خالد_الهيل  هي محاولة استعادة الهوية الوطنية بعدما باعها تميم إلى حلفائه ايران و تركيا".

 

وتابع:  تنظيم الحمدين جعل من وطننا ثكنة عسكرية وملجأ لهم ولم يكتفي بذلك بل استنزف كل مواردنا الاقتصادية و أعطاها لهم.


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