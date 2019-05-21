الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طلبت مفاوضات مع طهران 8 مرات

كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الولايات المتحدة طلبت إجراء مفاوضات مع طهران ثمانِ مرات على الأقل، لكنه أضاف، أنه لا يعتبر ذلك صحيحًا في الموقف الحالي.

كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الولايات المتحدة طلبت إجراء مفاوضات مع طهران ثمانِ مرات على الأقل، لكنه أضاف، أنه لا يعتبر ذلك صحيحًا في الموقف الحالي.