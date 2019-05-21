الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طلبت مفاوضات مع طهران 8 مرات
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:53 ص
مـحــمد حســــــــــين
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كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الولايات المتحدة طلبت إجراء مفاوضات مع طهران ثمانِ مرات على الأقل، لكنه أضاف، أنه لا يعتبر ذلك صحيحًا في الموقف الحالي.
وقال الرئيس الإيراني، في بيان، نشرته الرئاسة: "في زيارتي للأمم المتحدة في العام الماضي، اتصل بنا 5 زعماء عالميين مشهورين للتوسط في مفاوضات مع الرئيس الأمريكي. كما أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية طلبات لنا 8 مرات، لكن اليوم ليس وقت المفاوضات على الإطلاق، ولكن المقاومة والصمود".
جاءت هذه التصريحات، بعد اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المحادثات ممكنة، عندما تكون إيران جاهزة. لكنه أضاف أن أي "استفزاز" سوف يقابل "بقوة كبيرة".
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