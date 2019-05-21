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بوجبا يصدم رونالدو ويتخذ قراره بشأن مستقبله

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:47 ص
بوجبا يصدم رونالدو ويتخذ قراره بشأن مستقبله
بوجبا ورونالدو
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد رفض فكرة العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي الذي يضم بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو ويفضل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

 

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ريال مدريد كان ينوي الانسحاب من صفقة بوجبا بسبب عدم قدرته على توفير الراتب الذي يحتاجه اللاعب مفسحاً الطريق أمام يوفنتوس لاستعادة نجمه السابق.

 

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس يسعى لاستعادة بوجبا من جديد، حيث قرر عرض أكثر من لاعب للبيع من أجل توفير النفقات اللازمة لضمه.

 

وأكد الموقع الإيطالي أن بوجبا لا يرغب في العودة ليوفنتوس وفضل الانتقال لريال مدريد خاصة بعد أن أبدى موافقته على تخفيض راتبه من أجل الانتقال لسانتياجو برنابيو والتدريب تحت قيادة زيدان.

 

يذكر أن بوجبا كان قريباً من الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بسبب خلافاته مع المدرب السابق جوزيه مورينيو إلا أنه استمر ورحل البرتغالي، وتجددت الآن رغبته في الرحيل بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

 

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