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سكرتير المجمع المقدس يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ الكندي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:38 ص
سكرتير المجمع المقدس يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ الكندي
صورة تذكارية من اللقاء
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حازم رفعت
 
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استقبل نيافة الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، نيابه عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الاثنين، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد مجلس الشيوخ الكندي برئاسة السناتور George furey.

 وأعرب السيناتور عن تقديره لدور الكنيسة القبطية في بلاده ودور الأقباط في الحياة السياسية وتنمية ونهضة المجتمع الكندي.

من جهته، شرح نيافة الأنبا دانيال، دور الكنيسة القبطية عبر التاريخ و العلاقة الوطيدة التي تربط أطياف المجتمع المصري.
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