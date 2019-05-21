ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

5 نجوم على رادار مانشستر يونايتد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:22 ص
5 نجوم على رادار مانشستر يونايتد
سولسكاير
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة ​ ​أولي جونار سولسكاير​ المدير الفني لمانشستر سيتي في التعاقد مع خمسة لاعبين هذا الصيف.

 

وأشارت صحيفة ايفننج ستاندارد البريطانية إلى أنه لدى المان يونايتد عادة سياسة تضيف اثنين أو ثلاثة كل صيف بينما تخسر رقمًا مشابهًا.

 

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن سولسكاير يعلم أن هناك حاجة إلى تغييرات كبيرة إذا رغب في اللحاق بالمراكز الستة الأولى بالإضافة إلى تحدي صاحبي المركزين الأول والثاني في الدوري.

 

وأكدت الصحيفة البريطانية بأن سولسكاير يريد خمسة لاعبين لأنه سيسمح له ذلك بتحسين كل جانب من جوانب الفريق.

 

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اليونايتد يريد ضح لاعب وسط ظهير وظهير أيمن ولاعب خط وسط مركزي وجناح أيمن وربما جناح أيسر كذلك.

 

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه حتى الآن هناك ​دانيال جيمس​ نجم سوانزي وهو الصفقة الوحيدة الموجودة على طاولة المان اليونايتد، كما أشارت بعض التقارير أيضًا إلى أنه سيتم التوقيع معه قريبًا.

Advertisements
المزيد عن: مانشستر يونايتد سولسكاير رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة