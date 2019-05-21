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سامح حسين: أصبحت ممثلا كوميديا بسبب طبقة صوتي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:57 ص
سامح حسين: أصبحت ممثلا كوميديا بسبب طبقة صوتي
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نعيم يوسف
 
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قال الفنان سامح حسين، إنه على الرغم من كونه ممثلًا كوميديًا، إلا أنه جاد جدًا في العمل، لافتًا إلى أنه أصبح ممثلا كوميديًا بسبب طبقة صوته.


وأضاف في لقائه في برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، وجيهان خليل،  "كنت بمثل دور في مسرح الجامعة، وقولت جملة (باللغة العربية) ولقيت الجمهور بيضحكوا عليه، وحزنت ساعتها، ولكن الأمر كان انطلاق لي".

ولفت "حسين" إلى أنه درس في كلية الحقوق، وبعدها دخل كلية الآداب شعبة التمثيل والمسرح.

وأضاف: "أكثر ممثلة كنت أحبها من الجيل القديم الفنانة نجلاء فتحي"، لافتًا إلى أن زوجته وسام حامد، حديثة العهد بالأفلام العربي، ولما تعرف عليها كان يصور فيلم (اللص والكتاب).

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