أبرزهم "ابن" البدري وآخرهم أوباما.. نجوم رفضهم الجمهور وأنصفهم المدربون تحت شعار "كله بالحب"

نال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك إنتقادات واسعة بسبب إصراره على الدفع باللاعب يوسف إبراهيم "أوباما" في التشكيل الأساسي للفارس الأبيض في مباريات البطولات المحلية وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، رغم تراجع مستواه بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، خاصة أن مشاركته تأتي على حساب بدائل قد تكون أفضل منه حال الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة بالمباريات.

أوباما ليس أول لاعب يحظي بثقة المدير الفني رغم رفض الجمهور له، بل شهدت السنوات الماضية العديد من نجوم الكرة المصرية الذين نالوا انتقادات واسعة من الجماهير بسبب سوء مستواهم بشكل عام أو خلال فترات مُحددة في مسيرتهم الكروية، ولكنهم احتفظوا بثقة ودعم المدربين لهم وشاركوا بشكل منتظم وأساسي مع أنديتهم في المباريات.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز النجوم الذين رفضهم الجمهور وأنصفهم المدربين في الكرة المصرية:

1- كريم نيدفيد:

حظي كريم نيدفيد لاعب الأهلي بثقة حسام البدري مدرب الفريق السابق والذي كان يعتمد عليه بشكل كبير خلال قيادته للفريق الأحمر، وكان دائمًا يدفع به في المباريات بشكل مستمر حتى في حالة تراجع مستواه الفني ووجود بدائل أفضل منه، مما دفع الجماهير الحمراء لإطلاق عليه لقب "ابن البدري" و"فتي البدري المُدلل"، وذلك عرض "البدري" لانتقادات جماهيرية لاذعة بسبب إصراره علي إشراك "نيدفيد" في المباريات حتى عندما يكون في أسوأ حالاته.

2- مروان محسن:

رغم الانتقادات التي تعرض لها مروان محسن مهاجم الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء بسبب مستواه المتواضع وقلة إنتاجه التهديفي وتواضع قدراته الهجومية، لكن كان الأرجنتيني "كوبر" مدرب منتخب مصر السابق يعتمد عليه بشكل كبير لقيادة هجوم الفراعنة حتي إصابته في بطولة الأمم الإفريقية 2017، ونجح "محسن" في كسب ثقة المكسيكي "أجيري" مدرب الفراعنة الحالي أيضًا، والذي يراه المهاجم الأول للمنتخب الوطني، كما أن الفرنسي "كارتيرون" يضعه في المرتبة الثانية بعد المغربي وليد أزارو في ترتيب مهاجمي الأهلي، رغم وجود عناصر أفضل منه مثل صلاح محسن ومحمد شريف.

3- حسام غالي:

رغم تقدمه في السن وتراجع مستواه الفني والبدني بشكل كبير خلال حقبة المدرب الهولندي "مارتن يول" في النادي الأهلي، ظل الأخير يعتمد عليه بشكل أساسي فترة طويلة لقيادة خط وسط المارد الأحمر، وذلك رغم وجود عناصر أفضل منه على دكة البدلاء في مقدمتهم عمرو السولية، وهذا تسبب في تعرض "غالي" لانتقادات لاذعة من الجماهير الحمراء بل ووصل الأمر لمطالبة البعض له بالاعتزال، وطالت هذه الانتقادات "يول" أيضًا بسبب تمسكه بمشاركة اللاعب اساسيًا، حتي رحل عن قيادة الفريق بعد تراجع النتائج وتوتر علاقته مع جماهير الأهلي.

4- حمادة طلبة:

انضمام لاعب لمنتخب مصر في عمر 34 عامًا لأول مرة في مشواره الكروي كان مفاجئة بالنسبة للكثيرين عندما قرر "كوبر" مدرب المنتخب الوطني السابق ضم حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي لمنتخب الفراعنة، وأشرك "كوبر" اللاعب في الكثير من مباريات المنتخب، وكان سببًا في انتقادات عنيفة وُجهت للخواجة الأرجنتيني، ولم يتراجع المدرب عن الاستعانة بـ"طلبة"، بل الأكثر من ذلك أنه بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم وضعه ضمن قائمة الاحتياطي للاستعانة به حال حدوث أي ظروف طارئة للاعبي القائمة الأساسية.

5- كوكا:

كان أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا السابق وأولمبياكوس اليوناني الحالي، عضوًا دائًما في قائمة منتخب مصر في عهد "هيكتور كوبر" حيث كان المدرب الأرجنتيني حريص علي ضمه لقائمة الفراعنة رغم تراجع مستواه وعدم تقديمه أي بصمة مع المنتخب رغم حصوله على الكثير من الفرص، وذلك عرض الخواجة الأرجنتيني لانتقادات لاذعة بسبب وجود مهاجمين أفضل من "كوكا" في الدوري المصري، لكن ظل "كوبر" متمسكًا بتواجد مهاجم براجا السابق مع المنتخب فترة طويلة، حتي قرر استبعاده من قائمة الفراعنة في كأس العالم وهو القرار الذي كان بمثابة صدمة قوية للاعب.

6- كوليبالي:

فرض الفرنسي كارتيرون وجهة نظره علي إدارة الأهلي ونجح في إقناع مسئولي القلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع المالي "كوليبالي" رغم كبر سن اللاعب ووجود عناصر أفضل منه سواء بالدوري المصري أو لاعبين أفارقة، واعتمد المدرب الفرنسي على "كوليبالي" بشكل بشكل أساسي في قيادة دفاع الفريق الأحمر، رغم تذبذب مستواه وبطئه وارتكابه أخطاء فادحة كانت مثار انتقادات الجماهير، وبعد رحيل المدرب لقيادة فريق الرجاء المغربي حرص على ضم المدافع المالي لصفوف فريقه الجديد.

7- ميدو جابر:

رغم الانتقادات التي تعرض لها ميدو جابر خلال فترة تواجده بالأهلي وعدم اقتناع الجماهير الحمراء بمستواه الفني والبدني ولكن اللاعب كسب ثقة ودعم الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق، وحصل علي أكثر من فرصة للتواجد ضمن التشكيل الأساسي في عهده، وعندما رحل المدرب الفرنسي، لم يجد "ميدو" مكانًا بالأهلي وانتقل للمقاصة.

8- حمودي:

عاني أحمد حمودي لاعب الأهلي من تجاهل مدربي الفريق له وعدم منحه فرصة المشاركة في المباريات منذ انتقاله لصفوف القلعة الحمراء، ولكن منح الفرنسي كارتيرون مدرب الأهلي السابق علي فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع الأهلي رغم وجود علامات استفهام على مستواه مع الفريق وانتقادات الجماهير له وأنه ليس عنصرًا مؤثرًا بل وطالب البعض بضرورة رحيله، وابتعد "حمودي" عن المشاركة في مباريات الفريق تمامًا بعد رحيل كارتيرون.

9- بيتر إيبي:

بيتر ايبيموبوي مهاجم نيجيري انضم للأهلي في عهد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، ورغم تواضع مستوي اللاعب بشكل كبير وضعف قدراته الهجومية والتهديفية، إلي أن "جاريدو" كان يصر على الدفع به في التشكيل الاساسي للفريق الأحمر، مما عرض المدرب الأسباني لإنتقادات عنيفة من الجماهير الحمراء وخرجت أصوات تنادي بضرورة رحيله عن تدريب الفريق، حتي رحل بالفعل عن الاهلي عام 2015 ورحل بعده مباشرة المهاجم النيجيري.

10- أوباما:

رغم علامات الاستفهام علي مستوي يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك وتراجع مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، لكن يصر السويسري كريستيان جروس على الاعتماد على اللاعب الشاب في التشكيلة الأساسية لفريق الزمالك، حتي أنه في مباراة ذهاب نهائي الكونفيدرالية الأخيرة أمام نهضة بركان، أصر على استمراره في الملعب واستبدل محمود عبد المنعم كهربا والذي كان أكثر نشاطًا وفعالية في اللقاء، وهذا الأمر يُعرض المدرب السويسري لإنتقادات فادحة من الجماهير البيضاء.