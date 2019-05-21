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خبير اقتصادي يعلن مفاجأة تسعد ملايين المصريين.. "انخفاض الأسعار في هذا التوقيت"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:34 ص
خبير اقتصادي يعلن مفاجأة تسعد ملايين المصريين.. انخفاض الأسعار في هذا التوقيت
الدكتور مصطفى بدرة - الخبير الاقتصادي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن حركة الأسعار لم تتغير رغم أننا في موسم شهر رمضان، ودائما ما كانت الأسعار تشهد ارتفاع تدريجي.

وأضاف "بدرة" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن أسعار السلع الاستراتيجية تقريبا ثابتة منذ شهر سبتمبر الماضي، مثل اللحوم، وهناك إنجاز كبير وهو أن قوة العملة المصرية تتحسن.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن مردود تحسن العملة على الناس سوف يتحسن فيما بعد، مشيرا إلى أنه يتوقع انخفاض في الأسعار في شهر يوليو أو أغسطس، عندما يلمس المواطن انخفاض سعر العملة، كما حدث في بعض السلع مثل السيارات.
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المزيد عن: مصر النهاردة العملة اقتصاد أخبار
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