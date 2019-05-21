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الأهلي يقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:38 ص
الأهلي يقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل
الاهلي
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الفجر الرياضي
 
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دخل مسئولو النادي الأهلي فى مفاوضات جادة لضم لاعب الإنتاج الحربي محمود البدري، الذى يقدم مستوى مميز في الموسم الحالي للدورى المصرى الممتاز.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن أحد مسئولي القلعة الحمراء تحدث مع مختار مختار المدير الفني للفريق عن اللاعب ومعرفة تفاصيل خاصة عن لياقيته البدنية وتنفيذه لقرارات وتعليمات المدير الفنى .

 

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب للنادى الأهلى بالميركاتو الصيفي القادم بعد إصرار مسئولي عن الحديث عنه والتفاوض مع ناديه.

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المزيد عن: رياضة الاهلي ومحمود البدري الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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