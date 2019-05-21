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محسن صلاح قبل مواجهة الأهلي: لقاء 4-4 الأجمل فى تاريخ الكرة المصرية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:20 ص
محسن صلاح قبل مواجهة الأهلي: لقاء 4-4 الأجمل فى تاريخ الكرة المصرية
الاسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
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يرى محسن صلاح، المدير الفنى الأسبق للإسماعيلى والمنتخب الوطنى ، أن المباراة التى جمعت الأهلي والإسماعيلي فى بطولة الدورى موسم 2001 / 2002 وانتهت بالتعادل الإيجابى 4 / 4 هى الأجمل فى تاريخ الكرة المصرية.

 

وقال صالح: "ماتش 4/4 بين الأهلي والإسماعيلى هو أحلى ماتش اتلعب فى تاريخ الكرة المصرية".

 

وأتم قائلا: "حكم المباراة الإسباني قال لى بعد المباراة إنه تخيل أنه بيحكم ماتش بين ريال مدريد وبرشلونة.. الماتش ده حدوتة كبيرة وجميلة وكله أسرار حتيجى مناسبة وأحكيها".

 

جدير بالذكر أن محسن صالح كان يقود الإسماعيلى وقتها وحقق مع الدراويش آخر ألقابه “الدورى العام” بهذا الموسم.

 

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