زوجة سامح حسين تكشف أهم عيوبه على الهواء (فيديو)
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:30 ص
نعيم يوسف
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قالت وسام حامد زوجة الفنان سامح حسين، إن بداية قصة حبهما كانت صدفة، حيث التقيا عند زوج أختها، وهو صديق لـ"سامح".
وأضافت "حامد"، في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، وجيهان خليل، أن فترة الخطوبة استمرت أقل من سنة، وسبب حبها له أنه شخص يعرف جيدا الأمور التي عليه.
ولفتت إلى أن أبرز عيوبه، هو أنه "مستعجل على طول"، بينما تحب هي أن تعمل كل شيء على راحتها، مشددة على أنه كان واضحًا، ولم تفاجئ بشيء فيما بعد.
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