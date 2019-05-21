خبير اقتصادي: المشروعات القومية ساهمت في تراجع معدلات البطالة



وأضاف "بدرة" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن هذه المشروعات تكلفت حوالي 800 مليار جنيها مصريا، وهذا رقم كبير، إلا أنه البداية فقط.



وتابع الخبير الاقتصادي، الأنفاق التي تم حفرها تمثل نقلة نوعية وأهم إنجاز نقدمه للأجيال المقبلة، موضحا أن المشروعات ساهمت في تراجع معدلات البطالة، وتحسين معدلات النمو.

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تخفض من معدلات البالة، مشددًا على أن الدولة أصبح لها رؤية.