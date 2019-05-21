أكثر من مليون توقيع.. تزايد فلكي لأعداد المتذمرين من "صراع العروش"!

لقيت العريضة العالمية التي تطالب بإعادة إنتاج الجزء الأخير من "صراع العروش"، رواجا غير متوقع، حيث تجاوز عدد الموقعين عليها مليون شخص حتى اللحظة.





وعلى الرغم من التجاوب الذي لاقته العريضة، إلا أن مؤسسها، ديلان دي، المقيم في ولاية تكساس الأمريكية، اعترف أنه لا يتوقع رضوخ الشركة المنتجة، "HBO"، للمطالبات المتزايدة، لإعادة كتابة وإنتاج الجزء الثامن.





كما أضاف صاحب العريضة أنه أقدم على جمع التواقيع ليعبر عن خيبة الأمل والتذمر اللذين أصابا الجمهور العريض للمسلسل الشهير، عند مشاهدة جزئه الثامن، مؤكدا أنه لا يملك حلا للمشكلة وأنه ليس كاتبا هوليووديا، وتابع: "ليس بالضرورة أن تكون ميكانيكيا لتدرك أن سيارتك معطلة".





وعلى ما يبدو، لم تعر "HBO" أي اهتمام للعريضة المليونية، إذ أنها لم تعلق على مضمونها أو عن أي نية لطرح جزء جديد، حتى الآن.





واقتبست أحداث الأجزاء الأولى من "صراع العروش" من الرواية العالمية، "أغنية الجليد والنار"، للكاتب جورج مارتن، في حين تعاون في كتابة الجزء الأخير، ديفيد بينيوف وديبي فايس.





ومن المقرر أن يختتم الجزء الثامن والأخير في 26 مايو الجاري، من السلسلة التلفزيونية الأكثر شعبية حول العالم، والتي انطلقت أول مرة عام 2011، بينما تخطت قيمة علامتها التجارية المليار دولار أمريكي.