ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أكثر من مليون توقيع.. تزايد فلكي لأعداد المتذمرين من "صراع العروش"!

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:56 ص
أكثر من مليون توقيع.. تزايد فلكي لأعداد المتذمرين من صراع العروش!
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

لقيت العريضة العالمية التي تطالب بإعادة إنتاج الجزء الأخير من "صراع العروش"، رواجا غير متوقع، حيث تجاوز عدد الموقعين عليها مليون شخص حتى اللحظة.

وعلى الرغم من التجاوب الذي لاقته العريضة، إلا أن مؤسسها، ديلان دي، المقيم في ولاية تكساس الأمريكية، اعترف أنه لا يتوقع رضوخ الشركة المنتجة، "HBO"، للمطالبات المتزايدة، لإعادة كتابة وإنتاج الجزء الثامن.

كما أضاف صاحب العريضة أنه أقدم على جمع التواقيع ليعبر عن خيبة الأمل والتذمر اللذين أصابا الجمهور العريض للمسلسل الشهير، عند مشاهدة جزئه الثامن، مؤكدا أنه لا يملك حلا للمشكلة وأنه ليس كاتبا هوليووديا، وتابع: "ليس بالضرورة أن تكون ميكانيكيا لتدرك أن سيارتك معطلة".

وعلى ما يبدو، لم تعر "HBO" أي اهتمام للعريضة المليونية، إذ أنها لم تعلق على مضمونها أو عن أي نية لطرح جزء جديد، حتى الآن.

واقتبست أحداث الأجزاء الأولى من "صراع العروش" من الرواية العالمية، "أغنية الجليد والنار"، للكاتب جورج مارتن، في حين تعاون في كتابة الجزء الأخير، ديفيد بينيوف وديبي فايس.

ومن المقرر أن يختتم الجزء الثامن والأخير في 26 مايو الجاري، من السلسلة التلفزيونية الأكثر شعبية حول العالم، والتي انطلقت أول مرة عام 2011، بينما تخطت قيمة علامتها التجارية المليار دولار أمريكي.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة