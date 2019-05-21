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فاريا يشيد بروح لاعبي الدحيل ضد الهلال

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:58 ص
فاريا يشيد بروح لاعبي الدحيل ضد الهلال
روي فاريا
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محمد أيمن
 
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أبدى روي فاريا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الدحيل القطري سعادته الغامرة بالمردود الذي قدمه اللاعبون أمس الاثنين ضد الهلال السعودي في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا وإنتهت بالتعادل 2-2.

 

وقال فاريا في المؤتمر الصحفي إن المباراة كانت رائعة من جانب الفريقين وقتال اللاعبين على العودة في النتيجة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة أمر جيد للغاية خاصةً أننا حاولنا تحقيق الفوز.

 

وأردف: " الجميع كافح وأظهروا مستوى فني على قدر المسؤولية وروح عالية للغاية على الرغم من أن نتيجة اللقاء غير مؤثرة والفريق ضمن التأهل للدور الثاني".

 

وأثنى فاريا على مشاركة بعض اللاعبين الشباب مثل خالد منير وسليمان الرميحي في المباراة وأكد أنه أمر جيد أن يعتمد الفريق على أعمار سنية مختلفة والباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة مستقبلاً.

 

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المزيد عن: رياضة روي فاريا الهلال الدحيل الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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