تحرير 3268 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

Advertisements

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.



وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (980) مخالفة انتظار خاطئ، (394) متنوع، ( 15 ) سائقين تحت تأثير المخدرات، ( 35 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (31) الصلاحية الفنية للسيارة، (1104) نـمــوذج 125، حجز توك توك، ( 36 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 25 ) التصالح الفوري، ( 5 ) حملة السرفيس، وبلغ إجمالي المخالفات 3268 مخالفة مرورية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.