مدرب الوحدة الإماراتي يتوعد اتحاد جدة

توعد الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الوحدة الإماراتي نظيره فريق إتحاد جدة السعودي وأكد أن فريقه يسعى إلى الحفاظ على الصدارة الآسيوية حينما يلتقي الفريقان اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في ختام مباريات دور المجموعات للأميرة الآسيوية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة أكد تين كات أن الفريق سيلعب اليوم من أجل الحفاظ على المركز الأول ولقاء الذهاب أمام الفريق السعودي من أفضل المباريات التي قدمنها هذا الموسم.

وواصل: " الفريق السعودي تحسن كثيراً عن السابق خاصةً وأن بدايته في دوري أبطال آسيا كانت موقفه عكس البداية المحلية والموسم السيء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأردف: " نعلم جيداً القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتوفر عليها الفريق السعودي وندرك مدى المساندة التي سيتوفر عليها لكن الأمير سيجعل الرغبة لدينا أكبر في تحقيق الفوز.

يذكر أن الوحدة يتصدر المجموعة الثانية برصيد إثني عشر نقطة فيما يحتل الفريق الاتحاد المركز الثاني برصيد عشرة نقاط.