خطوة مفاجئة من بول بوجبا تقربه من ريال مدريد

أبدى الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد، رغبته في الانتقال للعب لصفوف نادي ريال مدريد وذلك بدايةً من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير صحفية بريطانية، إن النرويجي أولي سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد، قد أعطى الأمل للنادي الملكي، بعد إعلانهِ عن موافقته على رحيل لاعبه بوجبا.

وأوضحت التقارير أن قرار إدارة اليونايتد جاء بعد ممارسة اللاعب بعض الضغوطات من أجل إطلاق سراحه، والانضمام إلى الميرينجي، للعب تحت قيادة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بول بوجبا قد وافق على تخفيض أجره مقابل الانتقال واللعب في السانتياجو برنابيو.