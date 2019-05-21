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المعاينة الأولية تكشف سبب نشوب حريق بمعمل تحاليل شهير في المهندسين

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:41 ص
المعاينة الأولية تكشف سبب نشوب حريق بمعمل تحاليل شهير في المهندسين
حريق ضخم
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إيمان عبد العاطي
 
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كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن ماس كهربائي السبب في إندلاع النيرن، بمعمل تحاليل شهير، داخل برج إداري بمنطفة المهندسين.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بمعمل تحاليل شهير، داخل برج إداري بمنطقة المهندسين، دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من معمل تحاليل شهير، ببرج إداري بمنطقة المهندسين.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتبين أن الحريق اندلع بغرفة خاصة بأوراق المعمل.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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