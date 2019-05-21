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كواليس إصابة محمد نجم بجلطة دماغية.. طلعت زكريا يعلن الخبر.. ونجله: والدي في العناية المركزة.. والنقابة: حالته خطيرة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:15 ص
كواليس إصابة محمد نجم بجلطة دماغية.. طلعت زكريا يعلن الخبر.. ونجله: والدي في العناية المركزة.. والنقابة: حالته خطيرة
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حامد محمود
 
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أصيب الكومديان الكبير محمد نجم، بجلطة دماغية دخل على إثرها أحد مستشفيات الدقي.

ويخضع حاليًا النجم الكبير للعلاج داخل العناية المركزة، وسط تكتم شديد من أسرته.


طلعت زكريا يطالب الجمهور بالدعاء لنجم
وطلب الفنان طلعت زكريا، من الجمهوره الدعاء بالشفاء للفنان الكبير محمد نجم، إثر إصابته بالجلطة.

ولم يكشف زكريا أو يوضح أى شئ عن تفاصيل مرض محمد نجم أو أى تفاصيل أخرى.


نجل محمد نجم يكشف تطورات الحالة
من جانب أخر كشف نجل محمد نجم تفاصيل تعرض والده لجلطة دماغية.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن والده يرقد حاليًا في العناية المركزة بعد إصابته بالجلطة.

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول أي شيء حاليًا" طالبًا من محبي والده الدعاء له لكي يمر من هذه الأزمة.

النقابة تكشف خطورة حالته
صرح الفنان منير مكرم عضو اللجنة الصحية في نقابة المهن التمثيلية، إنه في الطريق إلى المستشفى الذي يرقد فيه الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم، إثر إصابته بجلطة دماغية.

وطلب من جانبه الجمهور بالدعاء للنجم الكبير، لأن حالته خطيرة بحد 

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