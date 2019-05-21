ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. سوهاج يتعاقد مع مدافع الحمام

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:31 ص
رسميا.. سوهاج يتعاقد مع مدافع الحمام
سوهاج يتعاقد مع عثمان
Advertisements
طباعة
أحمد تيتو
 
Advertisements

نجح نادي سوهاج أحد أندية المجموعة الأولي بدوري الممتاز ب بقيادة دكتور نشأت العريس رئيس النادي في التعاقد مع اللاعب محمود عثمان الظهير الأيمن للحمام لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد إنتهاء عقد اللاعب مع ناديه السابق الحمام.

 

جاء التوقيع في حضور الدكتور نشأت العريس رئيس نادي سوهاج وأبو العينين شحاتة المدير الفني للفريق ومحمد بدر المدرب المساعد ومحمد نصار وكيل اللاعب.

 

يذكر أن محمود عثمان لعب لنادي الحمام لمدة ثلاث سنوات ونجح مع زملائه في بقاء نادي الحمام الموسم الماضي.

Advertisements
المزيد عن: عثمان سوهاج رياضة الحمام الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة