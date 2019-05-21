أسعار مخبوزات عيد الفطر المبارك 2019 "كعك وبسكويت وغريبة وبتي فور"
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:28 ص
الفجر
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اليكم قائمة باسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 1440 هـ 2019 م من بعض محلات الحلويات في مصر، حيث نستعرض معكم اسعار الكحك والبسكويت والغريبة والبيتفور والمنين بأنواعهم المختلفة.
وتوفر المنتجات داخل علب جاهزة مغلفة بأكبر الهايبرات والسوبر ماركت المختلفة.. وإليكم قائمة بأسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 2019:
اسم الصف سعر النصف كيلو سعر الكيلو بالجنيه
كحك سادة 55 110
كحك ملبن 55 110
كحك عجمية 55 110
كحك عين جمل 80 160
كحك فسدق 85 170
بيتي فور ممتاز 60 120
بيتي فور بالمكسرات 75 150
بسكويت سادة 50 95
بسكويت برتقال 50 95
بسكويت جوز هند 50 95
بسكويت بالشيكولاتة 50 95
غريبة باللوز 75 150
منين سادة 50 95
منين عجوة 50 95
اسعار العلب
علبة مشكل 1 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت ) بسعر 115 جنيهًا.
علبة مشكل 1.5 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة باللوز ) بسعر 180 جنيهًا.
علبة مشكل 2 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 230 جنيهًا.
علبة مشكل 3 كيلو ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 370 جنيهًا.
علبة مشكل 4 كيلو ( كحك سادة – كحك ملبن – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 500 جنيهًا.
علبة صفيح هدايا ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 575 جنيهًا.
وتوفر المنتجات داخل علب جاهزة مغلفة بأكبر الهايبرات والسوبر ماركت المختلفة.. وإليكم قائمة بأسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 2019:
اسم الصف سعر النصف كيلو سعر الكيلو بالجنيه
كحك سادة 55 110
كحك ملبن 55 110
كحك عجمية 55 110
كحك عين جمل 80 160
كحك فسدق 85 170
بيتي فور ممتاز 60 120
بيتي فور بالمكسرات 75 150
بسكويت سادة 50 95
بسكويت برتقال 50 95
بسكويت جوز هند 50 95
بسكويت بالشيكولاتة 50 95
غريبة باللوز 75 150
منين سادة 50 95
منين عجوة 50 95
اسعار العلب
علبة مشكل 1 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت ) بسعر 115 جنيهًا.
علبة مشكل 1.5 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة باللوز ) بسعر 180 جنيهًا.
علبة مشكل 2 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 230 جنيهًا.
علبة مشكل 3 كيلو ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 370 جنيهًا.
علبة مشكل 4 كيلو ( كحك سادة – كحك ملبن – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 500 جنيهًا.
علبة صفيح هدايا ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 575 جنيهًا.
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