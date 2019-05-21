أسعار مخبوزات عيد الفطر المبارك 2019 "كعك وبسكويت وغريبة وبتي فور"



اسم الصف سعر النصف كيلو سعر الكيلو بالجنيه

كحك سادة 55 110

كحك ملبن 55 110

كحك عجمية 55 110

كحك عين جمل 80 160

كحك فسدق 85 170

بيتي فور ممتاز 60 120

بيتي فور بالمكسرات 75 150

بسكويت سادة 50 95

بسكويت برتقال 50 95

بسكويت جوز هند 50 95

بسكويت بالشيكولاتة 50 95

غريبة باللوز 75 150

منين سادة 50 95

منين عجوة 50 95



اسعار العلب

علبة مشكل 1 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت ) بسعر 115 جنيهًا.

علبة مشكل 1.5 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – غريبة باللوز ) بسعر 180 جنيهًا.

علبة مشكل 2 كيلو ( كحك سادة – بيتي فور ممتاز – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 230 جنيهًا.

علبة مشكل 3 كيلو ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 370 جنيهًا.

علبة مشكل 4 كيلو ( كحك سادة – كحك ملبن – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 500 جنيهًا.

علبة صفيح هدايا ( كحك سادة – كحك عين جمل – بيتي فور ممتاز – بيتي فور بالمكسرات – بسكويت – بسكويت بالشيكولاتة – غريبة باللوز ) بسعر 575 جنيهًا.

اليكم قائمة باسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 1440 هـ 2019 م من بعض محلات الحلويات في مصر، حيث نستعرض معكم اسعار الكحك والبسكويت والغريبة والبيتفور والمنين بأنواعهم المختلفة.وتوفر المنتجات داخل علب جاهزة مغلفة بأكبر الهايبرات والسوبر ماركت المختلفة.. وإليكم قائمة بأسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 2019: