سعر الدولار اليوم | الثلاثاء 21 مايو 2019 في البنوك.. العملة الخضراء تشهد حالة انخفاض (تحديث مستمر)





لنجد الدولار تقريبًا وبشكل يومي يتأرجح في بعض الفترات بين الصعود، وفي فترات أخرى يصيبه الهبوط، وهذا طبقًا لآليات الطلب والعرض، كما نجد سعر الدولار في مصر تشهد حالة طفيفة من الإرتفاع التدريجي، بعدما شهد أول ذلك العام هبوط مفاجئ، ليصل سعره لنحو الـ 16.00 جنيهًا مصري في فترة عطلة المصانع الرسمية في دولة الصين وتوقف حركة الإستيراد.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 مايو 2019

اليوم نجد سعر الدولار اليوم تشهد حالة إستقرار، وهذا بعد الصعود التدريجي له لمدة الأسبوع الكامل، لتتراوح سعر الدولار اليوم في بنوك مصر ما بين الـ 16.99 إلى الـ 17.03 عند الشراء، بينما تتراوح أسعار البيع ما بين الـ 17.09 إلى الـ 17.13 جنيه، وعبر جدول سعر الدولار اليوم نتابع كافة البنوك الرسمية في مصر.



سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 17.03

أقل سعر للبيع: 17.09

بنك المشرق بنك الإسكندرية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ

بنك المشرق 17.03 17.13 21 ساعة

بنك البركة 17.03 17.13 ساعتين

البنك العقاري المصري العربي 17.03 17.11 ساعة واحدة

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.03 17.13 يومين

بنك بلوم 17.02 17.12 22 ساعة

كريدى أجريكول 17.02 17.12 ساعة واحدة

بنك الكويت الوطني NBK 17.02 17.12 22 ساعة

البنك المركزى المصرى 17.02 17.14 23 ساعة

البنك المصرى الخليجى 17.01 17.11 22 ساعة

بنك التعمير والإسكان 17.01 17.11 22 ساعة

اتش اس بى سى HSBC 17.01 17.11 ساعتين

بنك الإستثمار العربي AIB 17.01 17.11 ساعة واحدة

المصرف العربى الدولى 17.00 17.10 4 ساعات

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.00 17.10 ساعتين

بنك مصر إيران التنمية 17.00 17.10 ساعتين

البنك الأهلى اليونانى 17.00 17.10 ساعتين

بنك قناة السويس 17.00 17.10 ساعتين

بنك مصر 16.99 17.09 ساعتين

البنك الأهلي المصري 16.99 17.09 ساعتين

البنك التجاري الدولي (CIB) 16.99 17.09 21 ساعة

البنك العربي الأفريقي الدولى 16.99 17.09 ساعتين

بنك الإسكندرية 16.99 17.09 ساعتين

بنك عودة 16.99 17.09 ساعة واحدة

المصرف المتحد 16.99 17.09 45 دقيقة

بنك التنمية الصناعية 16.99 17.09 20 ساعة

البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.99 17.09 45 دقيقة



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

لعل البنك المركزي المصري نجح وبجدارة في أن يقضي على السوق الموازية، وتمكن من حد حالات الشراء والبيع العشوائية التي كانت تصيب العملات في مصر، فقد صارت أسعار السوق السوداء على مقربة شديدة من سعر صرف الدولار في البنوك المصرية الرسمية، حتى أصبح الفارق لا يتعدى الـ 5 قروش، لتسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ بنحو الـ 17.05 عند الشراء، بينما تسجل نحو الـ 17.15 جنيه عند البيع، ويتوقع الخبراء في السوق المصرفي أن تتراجع الأسعار قليلًا على نحو متوازي مع التراجع لدى البنوك المصرية، وهذا بعد أن إنتهى المستوردين من جلب متطلبات السوق المحلي المصري من ملابس وسلع كافية لموسم عيد الفطر المبارك ومن قبله موسم رمضان.



سعر صرف الدولار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الجمركي



– الجميع على علم بأن الحكومة المصرية تقوم بتدعيم سعر الدولار الجمركي، وهذا الغرض يؤدي لتخفيض أسعار السلع المستهلكة، ولو على نحو طفيف، وفي الطبيعي نجد سعر الدولار الجمركي يمثل نسبة الـ 90% من سعر الدولار في بنوك مصر، وبالفعل وكما أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، تم تخفيض سعر الدولار الجمركي من الـ 16.25 إلى نحو الـ 16.00 جنيه مصري.



– مصدرة إدارة تقييمات الجمارك عقب القرار الصادر من وزارة المالية عن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند الـ 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الإستهلاكية، بينما قضت بتحرير السعر إلى الـ 17.97 جنيه بالنسبة للسلع الإستفزازية والترفيهية، وتلك السلع التي يطبق عليها قرار التحرير شملت السجائر، وهدايا أعياد الميلاد، وأدوات المكياج والتجميل، ومعجون الأسنان، والصابون، وأيضًا بعض الأنواع من الفاكهة، وأيضًا بعض أنواع الأسماك والتي منها الجمبري، كما أن القرار قد شمل الأدوات الكهربائية، والأدوات المنزلية التي تستورد من الخارج.



توقعات سعر الدولار في مصر الفترة المقبلة

من المتوقع له أن حالة الهبوط التدريجي في سعر الدولار أن تستمر خلال الفترة المقبلة، وهذا بعد إنتهاء موسم شهر رمضان المبارك، وأيضًا عيد الفطر المبارك، وحينما يقوم المستوردين من إنتهاء سد ما يحتاجه السوق المصري من سلع متنوعة، وكان سعر العملات في مصر للمتابع، يجده قد تحرك في البنوك المصرية الرسمية في نهايات شهر مايو السابق، حيث خلال الفترة الماضية قد إرتفع سعر الدولار من الـ 17.73 جنيه إلى الـ 17.14 جنيه، ليكون قد وصل منذ تنفيذ قرار التعويم إلى أعلى سعر له.

نقدم لمتابعينا سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 مايو 2019 في البنوك المصرية والعملة الخضراء تشهد حالة إنخفاض اليوم، حيث نتابع سويًا أسعار العملة الخضراء في جميع البنوك المصرية، وكذلك شركات الصرافة المختلفة، وهذا عقب تنفيذ قرار البنك المركزي الخاص بـ تعويم سعر صرف الدولار منذ شهور ماضية، ولهذا وعلى نحو يومي نجد تغير في سعر العملات، وبالأخص الدولار الأمريكي.