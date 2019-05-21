ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تطورات مثيرة في انتقال هازارد إلى ريال مدريد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:10 ص
تطورات مثيرة في انتقال هازارد إلى ريال مدريد
هازارد
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

كشفت الصحف الإنجليزية، مساء الإثنين، عن وضع البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي وتطورات انتقاله إلى نادي ريال مدريد في الصيف الجاري.

 

وقال الصحفي "كافيه سولهيكول" مراسل سكاي سبورت: "تعتمد خططهم على ما ينتظر هازارد، اللاعب أخبر النادي أنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد".

 

وتابع: "نادي تشيلسي يُفضّل الاحتفاظ به، لكن سيكون من المنطقي بيعه، لأن عقده سينتهي بعد عام فقط، كما جرت محادثات بين الناديين، وتشيلسي طلب رقماً يقارب 100 مليون جنيه إسترليني".

 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي ريال مدريد سوف يعلن عن إنتقال هازارد رسمياً وذلك بعد نهائي الدوري الأوروبي الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال.

Advertisements
المزيد عن: ريال مدريد رياضة تطورات مثيرة تشيلسي الدوري الانجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة