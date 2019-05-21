نجم نهضة بركان يحسم مصيره بعد مباراة الزمالك

كشفت تفارير صحفية مغربية أن عمر النمساوي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي لم يحسم موقفه سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد اللاعب الذي لعب بقميص بركان لمدة ثلاث سنوات خلال الصيف المقبل ويعتبر واحد من أفضل اللاعبين الذين يعول عليهم منير الجعواني نظراً للخبرات المتراكمة التي يتوفر عليها.

وكانت الإدارة قد طلبت في أكثر من مناسبة الجلوس مع اللاعب من أجل تجديد التعاقد لكنه طلب في أكثر من مناسبة التأجيل لحين نهاية كأس الكونفدرالية الافريقية.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب عقده مع الفريق عقب نهاية مباراة الزمالك الأسبوع المقبل حيث الاتفاق على جميع البنود والمقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب.