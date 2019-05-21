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"مصنع غير أدمي وحشرات".. كواليس إحباط 6 أطنان "خل طعام" فاسد بالجيزة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:50 ص
مصنع غير أدمي وحشرات.. كواليس إحباط 6 أطنان خل طعام فاسد بالجيزة
إحباط أطنان خل طعام فاسد بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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كشفت تحقيقات رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل إحباط 5 أطنان خل طعام غير صالح للاستهلاك البشري، وتبين أن المصنع المشار إليه غير آدمي، وأن خل الطعام المضبوط عثر بداخله على حشرات.

وكانت توصلت تحريات للواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع امن الجيزة، مفادها قيام "ريهام ا ا"، صاحبة مصنع للمواد الغذائية لإنتاج (الخل) بدون ترخيص، مدخلا الغش والخداع علي الجمهور المستهلكين مسببا اضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنها، ومداهمة المصنع المشار إليه، ومصادرة ما بداخله، وتم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة بالإشتراك مع مفتشى التموين والأغذية أستهدفت المصنع المشار إليه، وامكن ضبط "محمد ا ا"، 26 سنة، المدير المسئول عن المصنع ومقيم دائرة القسم.

وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 463 كرتونة معبأة خل سعة الواحدة 12 زجاجة زنة الواحدة 900 مللي مجهولة المصدر، وبلغ اجمالي المضبوطات 5556 زجاجة بإجمالي 5 أطنان خل غير صالحة للاستهلاك الادمي، وبمواجهة المتهمين اعترفتا بارتكابهما الواقعه علي النحو المشار اليه، وتم التحفظ على المضبوطات وأخط مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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