"التضامن": أول فيلم وثائقي لطلاب "إعلام القاهرة" حول المشردين من الأطفال وكبار السن

نفذ 16 طالبًا وطالبة من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، مشروع تخرجهم عن المشردين بلا مأوى، حيث قاموا بتنفيذ أول فيلم وثائقي عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي في حماية ورعاية الكبار بلا مأوى، والذي يحمل اسم "إنسان" حيث تجولوا مع فريق عمل الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج لمعرفة دورها في الشارع وكيفية تقديم الخدمة للاطفال بلا مأوى والمشردين من كبار السن واليات الاقناع وكيفية نقلهم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ونفذت المشروعات تحت إشراف الدكتورة هبة السمري عميد كلية الإعلام الدكتورة هويدا مصطفي رئيس قسم الاذاعة والتليفزيون والمشرف العام علي التدريب والدكتورة منى مجدي والمشرف على مشروعات تخرج الفيديو الدكتور خالد جمال والدكتورة نشوي جمال والمشرف المباشر والدكتورة دينا منصور.





وشاركت الوزارة في احتفالية مشروعات التخرج التي نظمتها كلية الاعلام جامعة القاهرة والتي احتوت على 6 مشروعات تخرج لطلاب الإعلام من بينهم أطفال بلا مأوى.





وأكد حازم الملاح، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وكليات الإعلام من خلال مساعدتهم لتنفيذ مشروعات تخرج عن المشروعات القومية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.



