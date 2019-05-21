عضو بـ"نقابة الممثلين": حالة محمد نجم خطيرة
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:35 ص
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صرح الفنان منير مكرم عضو اللجنة الصحية في نقابة المهن التمثيلية، إنه في الطريق إلى المستشفى الذي يرقد فيه الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم، إثر إصابته بجلطة دماغية.
وطلب من جانبه الجمهور بالدعاء للنجم الكبير، لأن حالته خطيرة بحد وصفه.
كان نجل محمد نجم، كشف تفاصيل تعرض والده لجلطة دماغية.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن والده يرقد حاليًا في العناية المركزة بعد إصابته بالجلطة.
وأضاف: "لا أستطيع أن أقول أي شيء حاليًا" طالبًا من محبي والده الدعاء له لكي يمر من هذه الأزمة".
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