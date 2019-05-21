عضو بـ"نقابة الممثلين": حالة محمد نجم خطيرة

وطلب من جانبه الجمهور بالدعاء للنجم الكبير، لأن حالته خطيرة بحد وصفه.





كان نجل محمد نجم، كشف تفاصيل تعرض والده لجلطة دماغية.





وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن والده يرقد حاليًا في العناية المركزة بعد إصابته بالجلطة.



