ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أزمة في برشلونة بشأن التعاقد مع الصفقة الجديدة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:27 ص
أزمة في برشلونة بشأن التعاقد مع الصفقة الجديدة
فالفيردي
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

يرحب إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، بانضمام أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد وذلك لأنه سوف يُشكل مثلث هجومي قوي مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

 

ويتفق بارتوميو رئيس برشلونة مع فالفيردي في الرأي نفسه، ورغم ذلك تشير بعض التقارير إلى إن عدداً من اللاعبين لا يريدون وصول الفرنسي جريزمان.

 

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن رئيس برشلونة يعرف جيداً رأي الأعضاء الرئيسيين في الفريق وأنهم غير سعداء بوصول جريزمان المحتمل وأنه ليس له مكان في تشكيلة البارسا.

 

وسيكون بارتوميو عالق ما بين رأي الإدارة الرياضية، في أن قدوم المهاجم الفرنسي يُعد إضافة كبيرة وإعتقاد البعض في برشلونة أن من الخطأ إدخال جريزمان وسط التشكيلة.

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
-
x
16:00
-
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
20:00
-
النصر - السعودية
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة