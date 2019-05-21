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كواليس وتفاصيل نجاة نجمي الأهلي والدوري الإنجليزي من حادث مروع.. وسيد عبدالحفيظ يرد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:24 ص
كواليس وتفاصيل نجاة نجمي الأهلي والدوري الإنجليزي من حادث مروع.. وسيد عبدالحفيظ يرد
النادي الأهلي
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تعرض أحمد ياسر ريان، وأحمد أباظة، لاعبا فريق الجونة، ومعهما الإنجليزي ويل رويال، المعد البدني، لحادث تصادم على طريق رأس غارب أمس الإثنين.

تسبب انفجار إطار سيارة ريان، في اصطدامها بمقطورة على طريق رأس غارب في الخامسة والنصف عصرا، وأنقذت العناية الإلهية اللاعبين والمعد البدني للفريق دون تعرضهم لأي إصابات.

وقام الجهاز الفني والطبي بالاطمئنان على اللاعبين فور علمهم بالحادث، وانتظم الثلاثي بشكل طبيعي في تدريب اليوم.

وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء اتصال هاتفي باللاعب أحمد ياسر ريان، لاعب الفريق المعار لصفوف الجونة، للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سيارة.

وكان ثلاثي الجونة أحمد ياسر ريان، وأحمد أباظة، والإنجليزي ويل رويال المعد البدني، قد تعرضوا لحادث تصادم على طريق رأس غارب أمس، الاثنين، بعد انفجار إطار سيارة ريان، وأنقذت العناية الإلهية اللاعبين والمعد البدني من الموت.

وأكد ريان، لمدير الكرة أنه بحالة جيدة ولم يتعرض لأي إصابات، وسيقوم بالخضوع للفحص الطبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.

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