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عاجل.. إصابة محمد نجم بجلطة ونقله للمستشفى

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:18 ص
عاجل.. إصابة محمد نجم بجلطة ونقله للمستشفى
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أصيب الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم، بجلطة دماغية دخل على إثرها أحد مستشفيات الدقى.

ويخضع حاليًا النجم الكبير للعلاج داخل العناية المركزة، وسط تكتم شديد من أسرته.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا، طلب من جمهوره الدعاء بالشفاء للفنان الكبير محمد نجم، إثر إصابته بالجلطة.

ولم يكشف زكريا أو يوضح أى شئ عن تفاصيل مرض محمد نجم أو أى تفاصيل أخرى.


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