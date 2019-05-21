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اكتمال أضلاع المربع الذهبي لكأس الأردن

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:17 ص
اكتمال أضلاع المربع الذهبي لكأس الأردن
كاس الاردن
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محمد أيمن
 
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اكتملت الاثنين أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس الأردن بوصول أربعة فرق وهي الوحدات والفيصلي والرمثا والكرمل حيث تمكن شباب العقبة من تخطي عقبة شباب العقبة رغم خسارته بهدف مقابل لا شيء على ملعب إستاد عمان الدولي بفضل فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

 

فيما تمكن الوحدات من العبور بعد تعادله السلبي مع الأهلي بدون أهداف على إستاد الملك عبد الله الثاني بفضل فوزه ذهاباً بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

وعلى ملعب إستاد الأمير محمد بالزرقاء تعادل الكرمل مع فريق أم القطين بهدفين لكل فريق ليعبر إلى الدور نصف النهائي بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين بعد إنتهاء لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.

 

ووصل فريق نادي الرمثا بعد أن كرر فوزه على منشية بني حسن بثلاثية نظيفة على ملعب إستاد الحسن بأربد بعد فوزه ذهاباً بهدفين مقابل هدف.

 

ومن المنتظر أن يواجه الوحدات نادي الرمثا فيما يتقابل الفيصلي مع الكرمل في الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

 

وتقام مباريات الذهاب يومي الرابع والعشرين والسابع والعشرين من شهر مايو الجاري فيما تقام المباراة النهائية يوم الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

 

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