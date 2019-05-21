أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2019-5-21 في محافظة الشرقية

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رصدت بوابة الفجر، اليوم الثلاثاء 2019-5-21، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الشرقية، حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 3 إلي 4 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 4 إلى 6 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والمشمش 15 جنيها، والعنب 10 جنيهات، واليوسفي بين 6 و8 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.



وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والليمون البلدي بين 28 إلى 30 جنيه، والليمون أضاليا بين 10 إلى 15 جنيهات، والرمان بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 15 كيلو جنيه للواحدة، والرمان من 4 إلى 8 جنيهات.



وشهدت أسعار الخضروات ارتفاع في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 الي 7 جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 4 إلى 7 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات، والبامية 45 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم 7 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 10 جنيهات، والفلفل الألوان 9 جنيهات، والفلفل البلدي 6 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.

