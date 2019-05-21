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يوسف البلايلي لاعب شهر أبريل في الدوري التونسي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:12 ص
يوسف البلايلي لاعب شهر أبريل في الدوري التونسي
يوسف البلايلي
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محمد أيمن
 
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توج المهاجم الجزائري يوسف البلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري لشهر أبريل الماضي.

 

وتنافس على الجائزة ثنائي النجم الساحلي ياسين الشيخاوي وماهر الحناشي بالإضافة إلى نجم فريق نادي الصفاقسي علاء المرزوقي ورفيق كابو لاعب الاتحاد المنستيري والبلايلي.

 

وفي تصريحات صحفية أدلى بها بعد استلام الجائزة أكد البلايلي أنه سعيد للغاية والتتويج جاء في وقت هام قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وأردف: " أشكر جميع الإعلاميين الذين قاموا بالتصويت لي بالإضافة إلى جماهير نادي الترجي التي ننتظر منها المؤازرة للحصول على اللقب الإفريقي الثاني توالياً.

 

وأنهى: " الجائزة يجب أن تذهب للفريق ككل فلم أقدر على التألق بدون مساعدة زملائي كما أتوجه بالشكر للمدير الفني الذي دائماً ما يثق في قدراتي ويدفعني لتحقيق المزيد من الإنجازات.

 

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