الجامعة البريطانية تتبنى مبادرة الرئيس في دعم الإبداع وتنظم معرض مفاهيمي عن السلام والحرب (صور)





نظمت الدكتورة فاطمة حمدي الأستاذ بكلية الإعلام والإتصال بالجامعة البريطانية المعرض المفاهيمي ومعرض التصوير الفوتوغرافي عن "مخاطر الشر وآمال الخير"، والذي أقيم تحت رعاية محمد فريد خميس رئيس مجلس الأمناء، دعماً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نشر الإبداع ودعمه.





وافتتح الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، المعرض المفاهيمي للدكتورة ومعرض التصوير الفوتوغرافي للطلاب عن "مخاطر الشر وآمال الخير"بحضور الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام والإتصال والدكتورة فاطمة حمدي الأستاذ بنفس الكلية والقائم على تنفيذ وتنظيم المعرض، والفنان التشكيلي رضا عبد السلام، والمخرج المعروف سمير سيف، رئيس قسم الدراسات السينمائية بالكلية، وعدد من عمداء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.





وأكدت الدكتور فاطمة حمدي، أستاذ التصوير الفوتوغرافي بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية ، التي نظمت معرض التصوير الفوتوغرافي للطلاب، ونفذت المعرض المفاهيمي الاول لها علي أهمية إقامة مثل هذه المعارض، كونها تشجع على الابتكار والإبداع، بالاضافة الي نشر ثقافة الفنون العالمية في المجتمع المصري ، مما يساهم في الارتقاء بالذوق الفني العام.





وقالت حمدي :" المعرض هو أحد أدوات التعبير عن الفن المفاهيمي و فيه الفكرة و المفهوم هما مترادفان، حيث يمثلان البطولة في العلاقات المعبرة عن العمل".













وأضافت أستاذ التصوير الفوتوغرافي بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية:" حرصت على أن يتكون المعرض من مرحلتين، الأولى تعبر عن المشاعر و الأفكار السلبية في النفوس، أما الثانية تعطي الأمل و الشعور بالإيجابيات، ولفتت حمدي إلى أن الفكرة الأساسيه للمعرض هذا العام هو التدرج لمراحل السلام بدءا من السلام الداخلي و المتمثل في المرحلتين المذكورتين، و يحتوي علي إشارة إلى مراحل السلام مع النوع و السلام مع الآخر و مع الشعوب و مع الكون و البيئة، ومن ثم الرقي في مراحل النقاء بالسلام مع الخالق.













وأشارت حمدي إلى أنها صممت ونفذت هذه المراحل بإسقاطات تعليق المشاعر و الأفكار السلبيه التي تعيق الروح و الفكر في نفق أحمر أقرب إلى الظلام، ليتبعه هاله زرقاء واسعه مضيئه تمثل المشاعر الإيجابية و السلام الداخلي.





يذكر أن هذا المعرض فكرة و تنفيذ من إبداعات الفنانة فاطمة حمدي وهي فنانة تشكلية ومدرس بكلية الاعلام و الاتصال بالجامعة البريطانية في تخصص التصوير والتصميم وهو سادس معرض تقيمة مع طلاب الفرقة الأولى بكلية الاعلام والاتصال علي مدي خمس سنوات.











