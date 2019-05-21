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"الأرصاد" تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:46 ص
الأرصاد تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
حالة الطقس اليوم
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرضاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع، حوالي درجتين أو ثلاثة درجات، وسوف ترتفع غدًا من أربع إلى خمس درجات، وسوف تواصل الارتفاع حتى يوم الخميس لتصل 44 درجة.



وأضاف "عبدالعال"، في مدخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن هذه سمات النصف الثاني من فصل الربيع والذي يكون فيه درجات حرارة أعلى من الصيف.
ولفت رئيس هيئة الأرضاد الجوية، إلى أن فصل الصيف سيبدأ في 22 يونيو.
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