مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 21 مايو بعض المباريات في الدوريات العربية والأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات التي لم تنتهي حتى الآن.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري المصري

المصري vs الإنتاج الحربي .. في الساعة 10 مساءً عبر قناة أون سبورت.

طلائع الجيش vs الاتحاد السكندري ..في الساعة 10 مساءً عبر قناة أون سبورت 2.

وادي دجلة vs حرس الحدود .. في الساعة 10 مساءً عبر قناة النايل فاميلي.

دوري أبطال آسيا

الاتحاد السعودي vs الوحدة الإماراتي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.