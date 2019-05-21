سامح حسين: "زمايلي كانوا بيقولوا لي مينفعش تمثل" (فيديو)
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:44 ص
نعيم يوسف
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قال الفنان سامح حسين إن زملائه في الكلية كانوا يقولون له "مينفعش تمثل"، لأنه خجول، والتمثيل لا يحتاج لشخص خجول.
وأضاف "حسين"، في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، وجيهان خليل: "أول مرة قمت بالتمثيل كان على مسرح الجامعة، وكنا نمثل في كلية حقوق، مسرحية تراجيدي.. وكان دوري في أول مسرحية لي قول جملة واحدة هي (باسم مواطني المدينة) وبعد ما وقولتها لقيت أصحابي يضحكون علي".
وتابع: "يوم عرض المسرحية، وجدت الجمهور وكنت بترعب جدًا من المسرح، نسيت الجملة اللي مفروض أقولها ومعرفتش أجمع أي كلمة خالص، فعملت نفسي أغمي عليه عشان أتفادى الموقف، فالمشهد المفروض يكون تراجيدي فبقى كوميدي جدًا".
وأضاف "حسين"، في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، وجيهان خليل: "أول مرة قمت بالتمثيل كان على مسرح الجامعة، وكنا نمثل في كلية حقوق، مسرحية تراجيدي.. وكان دوري في أول مسرحية لي قول جملة واحدة هي (باسم مواطني المدينة) وبعد ما وقولتها لقيت أصحابي يضحكون علي".
وتابع: "يوم عرض المسرحية، وجدت الجمهور وكنت بترعب جدًا من المسرح، نسيت الجملة اللي مفروض أقولها ومعرفتش أجمع أي كلمة خالص، فعملت نفسي أغمي عليه عشان أتفادى الموقف، فالمشهد المفروض يكون تراجيدي فبقى كوميدي جدًا".
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