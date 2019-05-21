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عاجل.. خطوة ذهبية تمنح برشلونة صفقة من العيار الثقيل

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:54 ص
عاجل.. خطوة ذهبية تمنح برشلونة صفقة من العيار الثقيل
بارتوميو رئيس برشلونة
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض محاولات مسئولي النادي لتجديد عقده والذي وضعه برشلونة هدفًا له في الميركاتو الصيفي.

 

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن مانشستر يونايتد يحاول تجديد عقد الإنجليزي ماركوس راشفورد والذي ينتهي في يونيو عام 2020.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن راشفورد رفض عرض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد بسبب سوء نتائج الفريق هذا الموسم بالإضافة إلى الفشل في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

 

وأكدت الصحيفة البريطانية أن راشفورد سينتظر ما سيفعله النادي في سوق الإنتقالات الصيفية قبل الموافقة على تجديد عقده مع الفريق، بينما يعتبر اللاعب يعد هدفاً لبرشلونة والمدرب فالفيردي .

 

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن راشفورد ارتبط بالإنتقال الى صفوف البلوجرانا وقد يستغل النادي الكتالوني موقفه من أجل التوقيع معه هذا الصيف لكن لايزال برشلونة يضع إنطوان جريزمان كهدف رئيسي.

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