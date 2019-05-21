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تعرف على أسعار فوانيس رمضان اليوم الثلاثاء 2019-5-21 في محافظة دمياط

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:55 ص
تعرف على أسعار فوانيس رمضان اليوم الثلاثاء 2019-5-21 في محافظة دمياط
أسعار فوانيس رمضان اليوم
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الفجر | محافظات
 
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شهدت أسواق بيع فوانيس رمضان، اليوم الثلاثاء، 2019-5- 21 في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة دمياط، استقرارًا في الأسعار حيث تتراوح ما بين 40 جنيها إلى 110 جنيه حسب الحجم والنوع.

كما بلغ سعر فانوس عروسة بوجي وطمطم ما بين 80 جنيها للعروسة صغيرة الحجم إلى 120 جنيها للعروسة كبيرة الحجم، وبلغ سعر فانوس الهلال الخشبي 75 جنيهًا، بينما بلغ سعر فانوس القمر الكهربائي 95 جنيهًا، وبلغ سعر فانوس الأرنب 65 جنيهًا، بينما بلغ سعر فانوس محمد صلاح من 25 الي 150 جنيهًا حسب الحجم.

وبلغ سعر فانوس علم مصر، ونجوم الرياضة، والفنانون، حجم كبير 110 جنيهات، وحجم متوسط من 75 الي 85 جنيه، والأقل حجم بلغ سعره من 35 جنيها الي 50 جنيها، بينما بلغ سعر فانوس لفظ الجلالة من 20 الي 100 جنيها حسب الحجم.
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