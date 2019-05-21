عاجل.. أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد نجاة نجم الأهلي من الموت

حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء اتصال هاتفي باللاعب أحمد ياسر ريان، لاعب الفريق المعار لصفوف الجونة، للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سيارة.

وكان ثلاثي الجونة أحمد ياسر ريان، وأحمد أباظة، والإنجليزي ويل رويال المعد البدني، قد تعرضوا لحادث تصادم على طريق رأس غارب أمس، الاثنين، بعد انفجار إطار سيارة ريان، وأنقذت العناية الإلهية اللاعبين والمعد البدني من الموت.

وأكد ريان، لمدير الكرة أنه بحالة جيدة ولم يتعرض لأي إصابات، وسيقوم بالخضوع للفحص الطبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.