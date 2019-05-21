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زوجة سامح حسين: "الناس حذروني منه قبل الزواج"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 03:18 ص
زوجة سامح حسين: الناس حذروني منه قبل الزواج
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نعيم يوسف
 
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كشفت وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، لأول مرة تفاصيل بدايات التعارف والزواج منه، مضيفة: "الناس حذروني قبل الزواج بسبب الوسط الفني، ولكنهم لن يتعاملوا معه ولا يعرفونه جيدًا كما أعرفه".

وأضافت "حامد"، في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، وجيهان خليل، أن زوجها ليس مثل باقي الفنانين يسهر ويشرب.

ولفتت إلى أن الشيء المختلف هو مواعيد عمله، حيث أنه في أوقات يعمل كثيرًا، وأوقات أخرى لا يكون لديه عمل.
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