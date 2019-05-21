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راؤول يعود إلى ريال مدريد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:46 ص
راؤول يعود إلى ريال مدريد
ريال مدريد
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محمد جمال
 
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عاد المهاجم الإسبانى "راؤول دي توماس" لصفوف ريال مجريد بعد إنتهاء إعارته لصفوف رايو فاييكانو، بسبب عقده الذى بمتد حتى عام 2023 مع النادى الملكى.

 

وقدم دي توماس أداء جيد فى صفوف فاييكانو خلال الموسمين السابقين حعل بعض التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية أنضمامه لصفوف المنتخب الإسبانى.

 

وسجل دي توماس مع فاييكانو الذى هبط للقسم الثانى، خلال الموسمين السابقين 38 هدف فى 66 مباراة.

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