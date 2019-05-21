



ومن هنا بدأ الكثير من المشجعين بل الملايين في التزاحم لحجز تذاكر مباريات المنتخب المصري أو تذاكر المباريات الأخرى،ومن جانب أخر فقد أصبح الجميع من كل أنحاء العالم بإمكانه أن يقوم بحجز تذاكر المباريات من خلال الموقع الرسمي لحجز التذاكر وهو موقع تذكرتي وذلك بالدخول على الموقع من هذا الرابط،وإتباع كافة الخطوات التي سوف نُدرجها لكم في هذا المقال من خلال موقع نجوم مصرية.



كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني:

في البداية يجب الإشتراك في الموقع من خلال التسجيل فيه وهذا في حالة إذا كنت مستخدم جديد أي أنك لم يسبق لك تسجيل الدخول على الموقع قبل ذلك،أما في حالة إذا كنت تمتلك بالفعل حساب على الموقع فيمكنك تخطي خطوات التسجيل والذهاب إلى خطوات حجز التذاكر مباشرة،والأَن إليكم خطوات وكيفية التسجيل على موقع تذكرتي وهو الموقع الرسمي لحجز تذاكر مباريات بطولة الأمم الأفريقية.



في البداية وبعد الدخول على الموقع قم بالضغط على كلمة تسجيل إذا كنت مستخدم جديد.

بعد ذلك قم باختيار جنسيتك.



بعد ذلك قم بملئ الإستمارة التي سوف تظهر لك من حيث البلد والجنسية والإيميل ورقم الهاتف

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كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي - الموقع الإلكتروني الرسمي نذكرتي

في النهاية وبعد إدخال رقم هاتفك سوف تصلك رسالة نصية عبر الهاتف بكود، هذا الكود يجب إدخاله.



كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي - موقع حجز تذاكر المباريات

وبذلك تنتهي مرحلة التسجيل في الموقع،وسوف نتحدث الأن عن كيفية شراء التذاكر من خلال الموقع الرسمي بعد إدخال كافة بيانات المستخدم.



في الخطوة التالية يقوم المستخدم بإدراج بياناته الشخصية على الموقع من خلال الإستمارة التي سوف تظهر له،وهذه البيانات عبارة عن الإسم وفصيلة الدم والجنس كما هو موضح بالصور.



كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي بطولة الأمم الأفريقية

كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي بطولة الأمم الأفريقية



بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال الرقم القومي الخاص به وصورته الشخصية.

كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسميموقع تذكرتي

كيفية حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من الموقع الإلكتروني الرسميموقع تذكرتي

وبعد ذلك تأتي الخطوة الأخيرة وهى حجز التذاكر وسوف يقوم الموقع بعرض المباريات التي ستتم إقامتها وفي أي استاد ستقام تلك المباريات، كل ما عليك هو إختيار المباراة التي ترغب في حضورها من خلال الضغط على كلمة (book ticket) باللون الأخضر، بعد القيام بحجز التذكرة يجب عليك تأكيد ذلك من خلال إدخال رقم (fan id).

نحن نقترب من موعد انطلاق مباريات بطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية وسوف يكون الإنطلاق في يوم 21 من شهر يونيو المقبل،فما تبقى سوى القليل على إنطلاق مباريات كأس أمم أفريقيا 2019،والذي سوف يُشارك فيه المنتخب المصري.